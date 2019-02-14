’Vatan aşktan üstündür’ diyerek Sevgililer Günü’nde şehitliği ziyaret ettiler

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi öğrencileriyle Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde farkındalık oluşturarak Turgutlu Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarına çiçek bırakan öğrenciler, vatanı uğruna canını veren aziz şehitleri dualarla yad etti.

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlik vesilesiyle öğrencileri Turgutlu Şehitliği’nde bir araya getirdi. Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) öğrencileri ile Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan heyet, şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını ziyaret ederek dua edip, kabirlerine çiçek bıraktı. Etkinliğe Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe de eşlik etti.

14 Şubat’ta Turgutlu’da farkındalık oluşturmalarından dolayı tüm öğrencileri kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Aziz şehitlerimize olan ahde vefamızı ne kadar ifade etsek o kadar az kalır. Böylesi bir günde şehitliğe koşan tüm evlatlarımızı can-ı gönülden kutluyorum. Aziz şehitlerimiz bizler için, vatanımız için gözünü kırpmadan kahramanca şehit oldu. Kur’anı Kerim’de de geçtiği üzere ‘Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz’. Evet onlar bizim kahraman evlatlarımız. Bizler de ‘vatan aşktan üstündür’ dedik. Böyle anlamlı bir günde onları yalnız bırakmak istemedik” dedi.

Böyle bir etkinliğe öncü olmalarından dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür eden öğrenciler de şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etti.