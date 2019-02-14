0553 313 94 23

’Vatan aşktan üstündür’ diyerek Sevgililer Günü’nde şehitliği ziyaret ettiler

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi öğrencileriyle Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde farkındalık oluşturarak Turgutlu Şehitliği’ni ziyaret etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
’Vatan aşktan üstündür’ diyerek Sevgililer Günü’nde şehitliği ziyaret ettiler

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi öğrencileriyle Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde farkındalık oluşturarak Turgutlu Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarına çiçek bırakan öğrenciler, vatanı uğruna canını veren aziz şehitleri dualarla yad etti.


Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlik vesilesiyle öğrencileri Turgutlu Şehitliği’nde bir araya getirdi. Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) öğrencileri ile Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan heyet, şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını ziyaret ederek dua edip, kabirlerine çiçek bıraktı. Etkinliğe Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe de eşlik etti.


14 Şubat’ta Turgutlu’da farkındalık oluşturmalarından dolayı tüm öğrencileri kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Aziz şehitlerimize olan ahde vefamızı ne kadar ifade etsek o kadar az kalır. Böylesi bir günde şehitliğe koşan tüm evlatlarımızı can-ı gönülden kutluyorum. Aziz şehitlerimiz bizler için, vatanımız için gözünü kırpmadan kahramanca şehit oldu. Kur’anı Kerim’de de geçtiği üzere ‘Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz’. Evet onlar bizim kahraman evlatlarımız. Bizler de ‘vatan aşktan üstündür’ dedik. Böyle anlamlı bir günde onları yalnız bırakmak istemedik” dedi.


Böyle bir etkinliğe öncü olmalarından dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür eden öğrenciler de şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"
    1. MSB: "(Helikopter kazası)..
    2. Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS..
    3. Sevgililer Günü’nde mutluluğa ‘evet’..
    4. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    5. Aktaş: “Bursa’nın tarihini ve tâlihini..
    6. Terör propagandasından yargılanan HDP..
    7. Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
    8. Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı..
    9. KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu:..
    10. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    11. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    12. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    13. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    14. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    15. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    16. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    17. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    18. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    19. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    20. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    21. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    22. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    23. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    24. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    25. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    26. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    27. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    28. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    29. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    30. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir