Teknoloji son yirmi yıla hızlı bir gelişim gösterdi. Ülkemizde teknoloji ve elektronik ürün satışında pek çok önemli mağaza bulunuyor. Bu mağazalardan biri de Vatan Bilgisayar yani Vatan Computer. Vatan Computer mağaza satışlarının yanı sıra online satışta yapıyor. vatanbilgisayar.com üzerinden alış veriş yapabilir, siteye üye olarak kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Vatan Bilgisayar’ın sahibi kim?

Vatan Computer 1983 yılında Hasan Vatan tarafından kuruldu. Türkiye'nin ilk bilgisayar mağazası olan vatan Computer yıllar içinde mağaza sayısını arttırdı. Vatah Bilgisayar Türkiye'nin dört bir yanında mağazaları ve online mağazasıyla hizmet veriyor.

Vatan Bilgisayar online alışveriş nasıl yapılır?

Vatanbilgisayar.com internet sitesinde beğendiğiniz ürünlerin açıklama kısmından tüm özelliklerine ulaşabilirsiniz. Ürünleri sepete attıktan sonra siparişinizi sepete giderek tamamlayabilirsiniz. Vatan Bilgisayar’dan sipariş vermek için siteye üye olabilirsiniz. Elbette üye olmadan da sipariş vermeniz mümkün.

Vatan Bilgisayar nasıl üye olunur? Vatan Bilgisayar üye olmadan sipariş

Vatan Bilgisayar’a üye olarak kampanyaları öğrenebilir, fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede hesabım kısmı bulunuyor. Hesabım kısmından üye ol linkine tıklayarak üyelik işleminizi yapabilirsiniz.

Vatan Bilgisayar kaç taksit yapıyor?

Vatan Bilgisayar’dan online sipariş vermek için eft- havale, banka kartı ve kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Kredi kartlarının taksit sayısı ise anlaşmalara göre farklılık gösteriyor.

Vatan Bilgisayar sipariş kaç günde gelir sipariş takibi

Vatan Bilgisayar’da farklı teslimat şekilleri bulunuyor. Bazı ürünler 30 dakika ila 3 saat arasında moto kuryelerle teslim edilebiliyor. Yine seçili ürünlerde 24 saatte teslim olanağı sağlanıyor. Normal gönderilerde ise 3-5 iş günü arasında ürünler kargoya teslim ediliyor.

Vatan Bilgisayar iade işlemi nasıl yapılır?

Vatan Computer’de 14 gün iade imkanı bulunuyor. Bunun için siteye giriş yapıp hesabım linkinden iade işlemlerini yapabilirsiniz. Konu hakkında detaylı bilgi içinse 0850 222 56 56 telefon numarasını arayabilirsiniz.