VASKİ’den su kesintisi uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından il merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve bağlantı çalışmasından dolayı bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

VASKİ’den yapılan açıklamada, söz konusu çalışmalardan dolayı Cevdetpaşa, Cumhuriyet, Seyit Fehim, Bahçıvan, Halilağa ve Hafiziye mahallelerinde 14 Temmuz Pazar günü 08.00 ile 14.00 saatleri arasında kısmi su kesintisinin uygulanacağı belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbir almaları istenirken, VASKİ ekiplerinin çalışmanın en kısa sürede bitirilmesi için gereken hazırlığı yaptığı kaydedildi.