VASKİ’den içme suyu çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İşletmeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla yıllardır su hasreti çeken yerleşim birimleri suya kavuşturuluyor.

Başkale Yurttepe Mahallesi Govik mezrasında devam eden yeni su hattı çalışmalarıyla yedi yıl sonra ilk kez kaynaktan su verilmeye başlandı. Dört gün süren çalışmalarla 2 bin 500 metrelik yeni su hattı çekilen 15 hanelik mezrada su sevinici yaşandı. VASKİ’nin ihaleye çıkmadan kendi imkanlarıyla yaptığı yeni su hattı çekme çalışmalarıyla da kurumun büyük tasarruf etmesi sağlandı.

VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir de, Yurttepe Mahallesi Govik mezrasında devam eden çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgiler alarak mezra halkıyla da bir araya gelerek su sevinçlerine ortak olan Genel Müdür Şeref Demir, VASKİ çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini ve halkın sorunlarının çözümü için kendi imkânları ile ihaleye çıkılmadan ekiplerin büyük işler başardığını ifade ederek, ekiplere teşekkür etti.

Mezra halkı da, yıllardır susuzluk çektiklerini ve ilk defa çözüm için VASKİ’nin çalışma başlattığını söyleyerek, “2 bin 500 metreden sırtımızda bidonlarla su taşıyorduk. Bu sıkıntımızı gideren Genel Müdürümüz Şeref Demir ve ekibine teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

Demir’e;İşletmeler Dairesi Başkanı Yunus Durak, Başkale Şube Şefi Yeşim Bilicier de iştirak etti.