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VASKİ’den hummalı çalışma

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Van’ın Gürpınar ilçesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:18
VASKİ’den hummalı çalışma

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Van’ın Gürpınar ilçesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


VASKİ ekipleri, hizmetlerini en uzak yerleşim birimine kadar götürerek mağduriyetleri gideriyor. Dağlık, engebeli ve uzak mesafelere rağmen kendi öz imkanları ile çalışmalarını sürdüren ekipler, halkın sorunlarının giderilmesi için emek harcıyor. VASKİ Güney Bölgesi Şube Müdürü Tevfik Ergenç ve Gürpınar Şube Şefi Bülent Karakoyun’un idaresinde devam eden çalışmalar büyük takdir görüyor.


Ekipler, Yaramış Mahallesi’nde büyük sorun teşkil eden su sorununu 500 metre yeni hat çekerek gidermeyi başardı. Aynı mahalleye bağlı Abdulcebbar mezrasına da 300 metrelik yeni hat çekimi yapıldı. Yolaşan Mahallesi’nde 200 metrelik, Çavuştepe Mahallesi’ne ise 100 metrelik su hattı yenileme çalışmaları bitirilerek hizmete alındı. Kırkgeçit Jandarma Karakolunun su sorunu da çözüldü. Karakol için 640 metrelik yeni su şebekesi hattı bağlantısı kısa zamanda bitirilerek su verilmeye başlandı.


Cumhuriyet Mahallesi’nin kanalizasyon baca yükseltme ve temizleme çalışmaları da başarı ile gerçekleştirildi. Trafikte sürücü ve yayalar için tehlike oluşturan bacaların yükseltilmesi ile asfalt altında kalan kapaklar yüzeye çıkarıldı. Tehlike arz eden ve tahrip olan bacaların yenilenmesi de başarıyla tamamlandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:18
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