0553 313 94 23

VASKİ’den 2,5 milyonluk tasarruf

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, devam eden birçok hizmeti ihaleye çıkmadan kendi imkanlarıyla yaparak büyük tasarruf sağlıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
VASKİ’den 2,5 milyonluk tasarruf

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, devam eden birçok hizmeti ihaleye çıkmadan kendi imkanlarıyla yaparak büyük tasarruf sağlıyor.


VASKİ; israfı önlemek, hizmetlerin kesintisiz sürmesini sağlamak için sıkı tedbirler aldı. Bu yıl ihaleye çıkılmadan kendi araç ve personeliyle baca yükseltme hizmetinde yıllık 2 milyon 500 bin liralık bir tasarruf sağlayacak. Geçen yıl aynı fiyatla ihaleye çıkılmasına rağmen bu yıl VASKİ kendi imkanlarıyla aynı sürede rögar kapaklarını yükseltmeyi gerçekleştiriyor.


Bacaların yükseltilmesiyle asfalt altında kalan rögar kapakları da yüzeye çıkarılıyor. Böylelikle tehlike arz eden ve tahrip olan bacaların yenilenmesi gerçekleştiriliyor.


Çalışmaları yerinde denetleyen VASKİ Genel Müdür Yardımcısı İhsan Geylan, yetkililerden bilgiler alarak işçilere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.


Van Büyükşehir Belediyesi de, VASKİ’ye çalışmaların kesintisiz sürmesine yönelik olarak tam destek verdi. Şimdiye kadar ihale ile yapılan birçok hizmetin bundan sonra kurumun kendi imkanlarıyla yapılabilmesine olanak sağlanarak VASKİ’ye elaman desteği sunuldu.


Daha önce ihale ile yapılan birçok hizmet, şimdi VASKİ ve Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile hem bütçeden hem de zamandan tasarruf edilerek yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
    1. Eski eşini öldüren sanığa..
    2. Gürcistan ’Agile Spirit 2019’..
    3. Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna..
    4. Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes..
    5. Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay..
    6. Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini..
    7. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
    8. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    9. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    10. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    11. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    12. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    14. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
    15. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
    16. James Jeffrey, Ankara’da
    17. Oltuluların Kırdağ coşkusu
    18. Türkiye’deki mahkumların ağzını..
    19. Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika..
    20. Burun estetiğinde ‘Koruyucu..
    21. Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün..
    22. Telefonun zil sesinin geldiği yöne..
    23. TMSF, dev şirketi yeniden satışa çıkardı
    24. Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa..
    25. Hava savunma sistemleri devrede!..
    26. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    27. Dünyanın en iri kemirgenine..
    28. Başhekim Erdil boğulmalara karşı..
    29. En fazla kaybettiren BES fonları
    30. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..