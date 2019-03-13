VASKİ’de elektronik ihale dönemi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bir yeniliğe daha imza atarak elektronik ihale dönemine geçti.

Daha şeffaf, verimli ve kaynakların daha etkin kullanımı için yapılacak elektronik ihalelerle kurumun da büyük tasarruf sağlaması hedefleniyor.

İhalelerin bilgisayar ortamında elektronik sistemle gerçekleştirilmesi sürecini hızla tamamlayan VASKİ, ilk elektronik ihalesini gerçekleştirerek, Türkiye’de elektronik ihale sistemini yapan sayılı kurumlar arasında yerini aldı.

VASKİ, kısa zamanda altyapısını oluşturarak elektronik ihale sistemine geçmeyi başardı. Yapılan ilk elektronik ihaleye VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı başkanlık yaptı. Bir komisyon eşliğinde ekran üzerinden elektronik sistemle ihale yapılarak, ihaleye katılan 4 firmanın verdikleri teklifler ekrandan takip edildi. Kurumun ihtiyacı olan motor, pompa, kolon borusu ve yassı kablo alım ihalesi ilk defa elektronik ortamda gerçekleştirildi. İhale sonucu teklifler üzerinde yapılacak incelemelerden sonra ilan edilecek.

Elektronik ihale sistemi 2018 yılının Haziran ayındaki resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girince. kurumlar 2019 yılının ilk ayından itibaren uygulamaya geçmeye başladı. Bu düzenleme ile yapılacak ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yapıldı.