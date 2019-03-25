0553 313 94 23

VASKİ Kamera İzleme Merkezi hizmete açıldı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne ait tüm birimlerin takip edileceği ‘Kamera İzleme Merkezi’ törenle hizmete açıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:48
VASKİ Kamera İzleme Merkezi hizmete açıldı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne ait tüm birimlerin takip edileceği ‘Kamera İzleme Merkezi’ törenle hizmete açıldı.


7/24 tüm birimlerin takibinin yapılacağı merkezin açılışı, VASKİ Genel Müdür Ali Tekataş’ın katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. 240 noktaya kurulan kameralarla izlenen tesislerin güvenliği, artık en üst düzeyde sağlanıyor. Kurulan vericiler ile de çevre ilçelerde bulunan VASKİ tesislerinden anında canlı görüntüler elde ediliyor.


VASKİ Altıntepe Makine İkmal Garajında kurulan kontrol merkezine monte edilen dev ekrandan aynı anda 240 noktanın canlı görüntüleri izlenebiliyor. Kurulan sistemde kamera kayıtları yaklaşık 140 günlük arşivlenecek. Gerektiğinde kayıt süresi 360 güne kadar çıkarılabilecek.


Birimin açılışına katılan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, beraberinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Van İl Müdürü Nevzat Gün ile birlikte kurulan merkezinde incelemeler yaparak, yetkililerden bilgiler aldı.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurulan sistemi inceleyen Tekataş’a, Bilgi İşlem Daire Başkanı Yavuz Kurt tarafından detaylı bilgiler sunuldu.


VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kurumun güvenliğinin sağlanması için yeni tedbirler aldıklarını belirterek, “Bir ilke imza attık. Türkiye’de bu sistemi kullanan ender kurumlardan biri olduk. Depolarımız ve tesislerimizin güvenliği 24 saat boyunca 240 adet gece görüşlü kamerayla izlenerek tüm su depoları ve terfi istasyonları kontrol altına alınıyor. Altıntepe yerleşkesinde kurulan izleme merkezi sistemi, 240 adet kameranın anlık görüntüleri izlenebiliyor. Ayrıca SCADA sistemi üzerinde su depolarının seviyesi, pompa durumları da kontrol edilerek, olası durumlara karşı tedbirler alınıyor. Altıntepe yerleşkesinde kurulan izleme odasında, Video Wall ekranlar ile CMS (kamera yönetim sistemi) mevcuttur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Van İl Müdürü Nevzat Gün de, kurulan izleme merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Konuşmalardan sonra kurdelenin kesilmesiyle merkez hizmete açıldı.


Açılışa VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı ile VASKİ’deki daire başkanları ve birim müdürleri ile personeller de katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:48
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    522 gram ağırlığında! Gören doktorlar şaşkına döndü
    1. 522 gram ağırlığında! Gören doktorlar..
    2. "Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne..
    3. Coca-Cola İçecek, Hazar Damla Su..
    4. Mustafa Cengiz seçimlerde aday olacak..
    5. "Turizmi, hayallerimizin ötesinde bir..
    6. "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur..
    7. İran'da sel felaketi: 11 ölü
    8. BTP Genel Başkanı Haydar Baş: "Rusya,..
    9. Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    10. Setur'dan Kalamış Marina'ya özel..
    11. Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
    12. Salon 2003’te “Türk Trambon Topluluğu..
    13. Erzurum’da Venedik dönemine ait 150..
    14. "Turizm Geliştirme Fonu sektöre yön..
    15. EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı! "Benzine..
    16. “Roket atışı kasıtlı değildi”
    17. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bazı..
    18. Kayseri’de Trafik Kazası: 2 yaralı
    19. Başkan Çerçi’ye havai fişekli karşılama
    20. Galatasaray (GS) seçim ne zaman..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Fatih Altaylı bile isyan etti! "Yapmayan şerefsizdir!"
    Fatih Altaylı bile isyan etti! "Yapmayan şerefsizdir!"