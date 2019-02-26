VASKİ Genel Müdürü Tekataş’tan Müftü Arvas’a ziyaret
Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ı ziyaret etti.26 Şubat 2019 Salı 13:48
Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ı ziyaret etti.
VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, müftülük hizmet binası ziyaret ederek, Müftü Nimetullah Arvas ile bir araya geldi. Gündem ile ilgili sohbet edildikten sonra Müftü Arvas tarafından Ali Tekataş’a Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
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