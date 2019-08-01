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Vasiyetinden bir hafta sonra trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na vasiyetini bildiren yaşlı kadın bir hafta sonra trafik kazasında yaşamını yitirdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
Vasiyetinden bir hafta sonra trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na vasiyetini bildiren yaşlı kadın bir hafta sonra trafik kazasında yaşamını yitirdi.


Giresun’un Aksu Mahallesi’nde trafik kazasında yaşamını yitiren Yurdagül Yüksel’in, bir hafta önce Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu ziyaret ederek vasiyette bulunduğu öğrenildi.


Belediye Başkanı Şenlikoğlu’na vasiyet eden Yüksel’in, “Ben yalnız yaşayanve yaşlı bir kadınım. Vefat edersem cenazem morkta sahipsiz kalmasın. Benimle ilgilenin bana belediye mezarlığından bir yer verin” dediği öğrenildi. Belediye Başkanı Şenlikoğlu’na yaptığı bu vasiyetin ardından bir hafta sonra ise Yurdagül Yüksel, Aksu Mahallesi Abacıbükü köprüsünde araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi.


Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise kendisine vasiyet eden kadının vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek yapılması gereken ne varsa yapıldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
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