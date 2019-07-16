Vasiyeti üzerine çocukları hastaneye oda bağışladı Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerine oda bağışları devam ediyor.

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerine oda bağışları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Gülbeyaz Gürbüz’ ün vasiyeti üzerine oğulları tarafından doğum kliniğine oda bağışında bulundu.

Denizli PAÜ hastanelerine oda bağışları devam ediyor. PAÜ Hastanesinde tedavisi gören ve 21 Mayıs 2019 tarihinde hayatını kaybeden Gürbüz’ ün vasiyeti üzerine oğulları Soner Gürbüz, Ufuk Gürbüz ve Ersan Gürbüz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine oda bağışında bulundu.

PAÜ Hastanesi Başhekimlik makamında gerçekleştirilen törene PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Başmüdür Erdinç Karataş,Hayırsever Şükran Gürbüz ve Yeliz Yılmaz katıldı.

Başhekim ve hayırseverler arasında imzalanan protokoller sonrası Prof. Dr. İbrahim Türkçüer bağışlarından dolayı hayırsevere teşekkürlerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.