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Vasiyetini orada yazmıştı... Fayanslar kırılınca, Mustafa Kemal'in köşkündeki 100 yıllık sır ortaya çıktı!

Gazi Mustafa Kemal'in vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nde bulunan gizli geçit ortaya çıktı.

04 Eylül 2018 Salı 11:15
Vasiyetini orada yazmıştı... Fayanslar kırılınca, Mustafa Kemal'in köşkündeki 100 yıllık sır ortaya çıktı!

Gazi Mustafa Kemal'in, vasiyetini yazdığı Trabzon'daki köşkte gizli sığınak bulundu.

Tüm varlığını Türk halkına bıraktığını burada yazdığı vasiyette açıklayan Mustafa Kemal'in 'Veranda' olarak bilinen odanın altında bir gizli geçit olduğu öğrenildi.

150 METRE DEHLİZ VAR

Fayansları çıkartılarak ulaşılan ve 3 odası olan sarnıç köşkün alt kısmında bulunan çam ormanlarının içindeki dehlize ulaşıyor. 150 metre uzunluğundaki dehlize ulaşan sarnıç saldırı anında sığınak olarak ta kullanılmak için yapılmış. Köşkün bahçeye açılan çift kapılı bölümünün hemen altında bulunan sarnıçtan ulaşılan ve 20 yıl önce kapatılan dehliz Trabzon'da çok az kişi tarafından biliniyor.

MÜZE OLARAK HİZMET VERİYOR

Trabzon'a hakim Soğuksu sırtlarında, çam ormanları içinde yer alan bina, Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırıldı. Avrupa ve Batı Rönesans mimarisinin etkilerini taşıyan binada büyük ve gösterişli Avrupa simgeleri kullanıldı. Köşkün dış cephesi taş işçiliğini gösterirken, iç cephesi Bağdadî tekniğinde. Köşkün içinde aynı akımın etkisi olarak dönemin fayanslarıyla döşendi. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon'u ilk kez onurlandırdığında Trabzon Müzesi olarak düzenlenen konakta ağırlanan Mustafa Kemal, 5 Eylül günü Soğuksu semtine yaptığı gezintide Köşkü görerek beğendiğini dile getirdi. Daha sonra gerekli çalışmalar sürdürülerek bina 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal'e temlik edildi. 10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'u onurlandırdığında ise iki gece bu köşkte kalan Mustafa Kemal, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan'a göndermiştir. Müzede, 19. yy sonu ile 20. yy ait, mobilyalar, porselenler, halılar ve Gazi'ye ait tablolardan oluşan Etnografik nitelikli 344 adet eser sergileniyor. Köşkün 1918 yılında yapıldığı tahmin ediliyor.

 

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:15
  1. Ali Mahir
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