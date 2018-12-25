Vasip Şahin Twitter yarın okullar tatil mi Ankara?

Ankara'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler zor anlar yaşıyor. İşyerine gitmek isteyen vatandaşlar ile okullarına giden öğrenciler Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlamada zorluklar yaşıyor. Meteoroloji'nin verilerine göre Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Hal böyle olunca da öğrenci ve veliler Ankara'da yarın okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter hesabını takip etmeye devam ederek Vasip Şahin Twitter yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.Kentin en yüksek ilçelerinden kar yağışı etkili oluyor. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü.Yağışların havaların bir iki derece düşmesi ile kar şeklinde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

İç Anadolu'da sıcaklık düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge geneli ile Ankara çok bulutlu ve kar yağışı hava hakim olacak. Yağışların Ankara ve çevresinde etkili olması bekleniyor. Yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklıklar hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak. Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya kara yolu ulaşıma kapandı. Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa İlçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen noktada tır, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermediği kara yolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu. Aydın'dan, Antalya'ya giden Özkan Mutlu, yaptığı açıklamada, yolun kapanacağını hiç tahmin etmediklerini, kar ve tipinin bir anda bastırmasıyla yollarının kapandığını aktardı.

Yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kar yağışının yoğunluğuna göre, İstanbul Valiliği akşam saatlerinde yarın-26 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Ankara'da okulara yarın kar tatili var mı sorusunun cevabını Ankara Valisi Vasip Şahin'den almak için Vali Vasip Şahin'in Twitter hesabı yoğun takipte. Vali Şahin en son twitini 24 Aralık'ta atmış görünüyor. Vasip Şahin'in yarın Ankara'da okulların tatil edilirse Twitter hesabından duyrulması bekleniyor.