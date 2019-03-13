Vasilis Simos kimdir nereli ve kaç yaşında?

Vasilis Simos günün en çok aranan isimlerin başında gelmesiyle birlikte Vasilis Simos’un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Basketbol ve futbol lisansı olan Vasilis Simos, medya sektörünün yanında muhasebe ile de ilgilidir.

28 yaşında olan Vasilis Simos, Atina merkez pazarında bir balık çiftçisidir. Basketbol ve futbol lisansı olan Vasilis Simos, spor hayatının haricinde gazetecilik ve muhasebe eğitimi aldı. Bir televizyon kanalında sunuculuk da yapan Vasilis, kendisini otantik, dinamik ama duygusal bir karakter olarak tanımlıyordu.