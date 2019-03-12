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Varufakis ve De Masi'nin "belge isteğine" ret

Avrupa Birliği'ne bağlı genel mahkeme, eski bakan Varufakis ile Alman parlamenter De Masi’nin 2015’te ECB’nin Yunan bankaları için fonlamayı durdurma kararına zemin teşkil eden belgeye erişim elde edebilme isteğine olumsuz yanıt verdi

12 Mart 2019 Salı 16:58
Varufakis ve De Masi'nin "belge isteğine" ret

BERLİN (AA) - Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yannis Varufakis ile Alman Parlamenter Fabio De Masi'nin, 2015'te Avrupa Merkez Bankasınca (ECB) Yunan bankaları için fonlamayı durdurma kararına zemin teşkil eden bir belgeye erişim isteği Avrupa Birliği'ne bağlı genel mahkeme tarafından reddedildi.

Genel mahkemenin aldığı kararda, ECB'nin Varufakis ve Masi’nin belgeye erişim izni vermemesinde "haklı" olduğuna dikkat çekildi.

Varufakis ve De Masi, taleplerinin reddedilmesinin ardından mahkemeye erişim yönünde izin başvurusu yapmışlardı. Varufakis ve De Masi'nin, mahkemenin ret kararına iki ay içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

ECB'nin 2015 yılında Yunan bankalarına fonlamayı durdurması nedeniyle dönemin Başbakanı Aleksis Çipras, bankaları kapatmak ve sermaye kontrolleri uygulamak zorunda kalmıştı.

Yunan bankalarının finansman maliyetleri artarken ülke ekonomisini kurtarma programı için uluslararası kreditörler ile müzakerelerde ülkenin eli zayıflamıştı. Aynı yıl Maliye Bakanı olan Yannis Varufakis istifa etmişti.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:58
  1. Avrupa Genel mahkemesi
  2. BELGE
  3. ECB
  4. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis
  5. YUNANİSTAN

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