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Varto’da şiir yarışması

Muş’un Varto Müftülüğü tarafından “Çanakkale şehitlerine” konulu şiir yarışması düzenlendi.

15 Mart 2019 Cuma 10:48
Varto’da şiir yarışması

Muş’un Varto Müftülüğü tarafından “Çanakkale şehitlerine” konulu şiir yarışması düzenlendi.


Varto İlçe Müftülüğünün Kültür Merkezinde düzenlediği "Çanakkale şehitlerine" konulu şiir yarışmasına Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Müftüsü Ferit Bitkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Vaiz Mehmet Şefik Orak, imamlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan şiir yarışmasına ilçede bulunan üç liseden 6 öğrenci katıldı. Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı şiir yarışması, duygulu anlara da sahne oldu.


Burada bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Varto ilçesinde "Çanakkale şehitlerine" adlı şiir yarışmasını düzenleyenlere teşekkür ederek, “Öncelikle katılımcı arkadaşları tebrik ediyorum. Böyle anlamlı bir şiiri ezbere alıp gelip burada herkesin huzurunda icra etmek kolay bir iş değil. Cesaretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Tabi ki bu bir yarışma, farklılıkları ortaya koyacak. Mutlaka farklılık olacak. Ama 6 yarışmacımızdan 5’inin kız olması da manidar. Ben kız öğrencilerimizi tebrik ederim. Erkek öğrencilerimize de bir ders olsun. Bir kaç gün önce yine bir yarışmada değerlendirmemiz vardı. Orada yine kız öğrencilerimiz vardı. O zamanda bir erkek öğrencimiz vardı. Kız öğrencilerimizin önde olması, derece alması bizi ayrıca memnun etmiştir. İnşallah erkek öğrencilerde kendilerine ders çıkarır. Bu tür programlarla hem maddi hem de manevi değerlerimize hassasiyet gösterme anlamında sahip çıkmalarını istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim” dedi.


Düzenlenen yarışmada Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Mutlu birinci, Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşenur Akbal ikinci, Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zilan Taş ise üçüncü oldu.


Yarışmanın sonunda İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz, birinci olan öğrenciye çeyrek altın hediye etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:48
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