Varto’da ‘seçim güvenliği’ toplantısı

Muş’un Varto ilçesinde seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması için bir toplantı yapıldı.

Varto Kaymakamlığının toplantı salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz başkanlığında yapılan ’Seçim Güvenliği’ toplantısına İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve siyasi partilerin yetkilileri ve adaylar katıldı. Burada konuşan Kaymakam Kaçmaz, seçimlerin ilçe genelinde huzur ve güven ortamında yapılması temennisinde bulunarak, seçime katılacak adaylara başarı diledi. Kaçmaz, adayların ve parti temsilcilerinin seçimler konusunda kendilerini ziyaret edebileceklerini belirterek, seçim sürecinin Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen genelgeler doğrultusunda yapılacağını kaydetti.

Toplantıda, mahalli idareler seçimlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında uyulması gereken hususlar, açık ve kapalı yer toplantıları, seçim propagandaları konusunda sunum yapıldı.

Halkların Demokratik Partisinden (HDP) hiçbir yetkili toplantıya katılmadı.