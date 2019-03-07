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Varto’da Regaip Kandili kutlandı

Muş’un Varto ilçesinde vatandaşlar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua etti.

07 Mart 2019 Perşembe 22:08
Varto’da Regaip Kandili kutlandı

Muş’un Varto ilçesinde vatandaşlar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua etti.


Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Varto Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından H. Kaya Özer Camii’nde düzenlenen programa Varto Müftüsü Ferit Bitkin, Vaiz Mehmet şefik Orak, H. Kaya Özer Camii İmam Hatibi Habil Bingöl, İmam Hatipler, İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Af ve merhametin bol bol dağıtıldığı gece olarak bilinen Regaip Kandili’nde Vartolular, camilere akın ederek geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Gecede okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Varto Müftüsü Ferit Bitkin, günün anlam ve önemine değinerek, "Regaip, kelime anlamı olarak rağbet edilen, kıymetli olan demektir. Gelin biz de bu anlama uygun hareket edelim. Bu üç ayların başlangıcında, bugünlere kıymet verelim, rağbet edelim. Rabbimize şükran olsun sadece biz Müslümanlara bunu nasip etti. Vartolular gerçekten buna hasret kalmıştı. Maneviyata çok hasretti. Bu maneviyat iklimi içerisinde cami doldu taştı. Kardeşlerimiz güzel bir program yaptılar. Rabbim İnşallah dualarımızı kabul eylesin” dedi.


İmam Hatiplerin Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:08
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