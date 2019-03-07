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Varto’da “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Gençlik” konferansı

Muş’un Varto İlçe Müftülüğü tarafından “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Gençlik” konulu konferans düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
Varto’da “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Gençlik” konferansı

Muş’un Varto İlçe Müftülüğü tarafından “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Gençlik” konulu konferans düzenlendi.


Varto Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa İl Müftüsü Yardımcısı İbrahim Güneş, İlçe Müftüsü Ferit Bitkin, ilçe vaizi Mehmet Şefik Orak ile kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar, imamlar ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını İlçe Vaizi Mehmet Şefik Orak’ın yapmasının ardında Kaynarca Köyü İmamı Cihan Sayılgan tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu.


Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftü Yardımcısı İbrahim Güneş, “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Gençlik” konulu bir konuşma yaptı.


Program, sinevizyon gösterimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
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