0553 313 94 23

Varto’da koltuksuz minibüste yolculuk yapan 40 kaçakgöçmen yakalandı

Muş’un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.

26 Mart 2019 Salı 20:39
Varto’da koltuksuz minibüste yolculuk yapan 40 kaçakgöçmen yakalandı

Muş’un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda,İran üzerinden Erzurum’a gelen ve oradan da Muş üzerinden İstanbul’a gitmekte olan koltuksuz bir minibüs, Muş-Varto karayolu üzerinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 30 Afganistan, 2 Bangladeş, 4 Pakistan ve 4 Somali uyruklu olmak üzere 40 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsü gözaltına alındı.



Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü aracı ile Muş’a gönderildi. Kulam Sekin isimli kaçak göçmen, şebeke ile geldiklerini ve kendisinin 350 dolar ödediğini ve diğer arkadaşların ise bin dolar ödediklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zaharova açıkladı: Rus askeri Venezuela'da bulunmasının nedeni...
    1. Zaharova açıkladı: Rus askeri..
    2. Karda 2 kilometre branda üzerinde..
    3. Düğün magandasını özel ekip yakaladı
    4. Norveç'te çığ düştü: 2 ölü
    5. AB'den 5G stratejisi
    6. Rusya Afganistan'daki Kunduz..
    7. "Kadınlarımızın işgücüne ilave..
    8. "Trump'ın Golan Tepeleri kararı boş..
    9. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    10. "Rus askerleri anlaşma gereği..
    11. Fatih'te yangın
    12. Bakan Pekcan: "Cumhuriyet tarihinin en..
    13. Diriliş Ertuğrul'un 141. bölümünde..
    14. Rusya ve Lübnan'dan ortak Suriye..
    15. Varto’da koltuksuz minibüste yolculuk..
    16. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    17. İzmir'de pompalı tüfekli saldırı
    18. Meksika'dan İspanya ve Vatikan'a..
    19. Ürdün meclisinde "İsrail ile gaz..
    20. Kızılcahamam’ın en çok okuyanları..
    21. "Spor, her meşrebi bir havuzda..
    22. Okullar ne zaman tatil olacak? MEB..
    23. Gaziantep'te çim biçerken çatıdan..
    24. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    25. Galatasaray-Trentino Itas maçından..
    26. Narenciye paketleme tesisinde yangın
    27. Almanya'da İsrail'e satılan..
    28. Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl..
    29. Atiker Konyaspor’da Başakşehir..
    30. Enerji Bakanı Dönmez: “Karadeniz’de de..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı