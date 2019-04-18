Varto’da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Muş Şubesi, Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Belediye İşhanı önüne getirilen Kızılay otobüsü, gönüllülerden kan bağışı aldı. Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Sadullah Dost, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunun altını çizen Dost, “Kan ihtiyacını karşılamak üzere Muş’un Varto ilçesinde bir kampanya başlattık. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kan bağışında kana ihtiyacımız var, onun için de vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını işitiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler" diye konuştu.

Bağışından önce kişinin kan değerini ve tansiyonunu ölçüp ondan sonra kan aldıklarını vurgulayan Dost, "Kan verme kişinin sağlığı açısında önemlidir. 2018 yılı içerisinde hedefimiz 8 bin ünitedeydi. Şu an hedeflerimiz 2019 yılında 10 bin üniteye ulaşıp ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız. Soğuk ve yağmur olmasına rağmen umutsuz kaldığımız bugünde Vartoluların duyarlı davranması ve kan vermeleri bizleri sevindirdi. Varto ilçemizde 50 ünite kan topladık. Kan almamızla birlikte vatandaşların hastalıklarını taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ediyorum” diye konuştu.