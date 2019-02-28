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Varto’da kan bağışı kampanyası

Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:38
Varto’da kan bağışı kampanyası

Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Belediye İşhanı önüne kan bağışı aldıklarını belirten Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Ahmet Kotan, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve hedefledikleri 40 ünite kanı toplamak istediklerini belirtti. Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunun altını çizen Kotan, “Kan ihtiyacını karşılamak üzere Muş’un Varto ilçesinde bir kampanya başlattık. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kan bağışına ihtiyacımız var, onun içinde biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını işitiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler" diye konuştu.


Bağıştan önce kişinin kan değerini ve tansiyonunu ölçüp ondan sonra kan aldıklarını vurgulayan Kotan, şöyle konuştu:


"Kan verme kişinin sağlığı açısında önemlidir. 2018 yılı içerisinde hedefimiz 8 bin ünitedeydi. Şu an hedeflerimiz 2019 yılında 10 bin üniteye ulaşıp, ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız. Kar ve yağmur olmasına rağmen umutsuz kaldığımız bugünde Vartoluların duyarlı davranması ve kan vermeleri bizleri sevindirdi. Varto ilçemizde 80 ünite kan topladık. Kan almamızla birlikte vatandaşların hastalıklarını taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ediyorum.”


Kan vermeye gelen Mazlum Aşkın ise, kana ihtiyacı olan çok insanla karşılaştıklarını belirterek, “Buraya kan bağışında bulunmak için geldik. Belki bir hayat kurtarırız. Kana ihtiyacı olan yine bizler olabiliriz. İnsanların duyarlı olmaları için bizde bir adım atalım dedik. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:38
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