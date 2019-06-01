Varto’da Kadir gecesi programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Muş’un Varto Müftülüğü tarafından Kadir gecesi dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gece, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile salâvatlar okunarak ve dua edilerek ihya edildi.

Haci Kaya Özer Camisi’nde Müftü Ferit Bitkin başkanlığında gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Müftülük görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okunmasının ardından müftü Ferit Bitkin tarafından bir vaaz verildi. Vaazın ardından açıklama yapan müftü Bitkin, ”Kadir gecesi, kadri ve değeri olan bir gecedir. Bu gecede Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimize inmeye başlamıştır. Kur’an-ı Kerim bu gecede inmeye başladığından dolayı bu gecenin kıymeti daha fazladır. Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ’Biz Kur’an-ı Kerim’i bu gecede indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır’. Bu gecede melekler ve Cebrail Aleyhisselam akın akın her iş için yeryüzüne inerler. Bu gece şafak vakti tan yeri vaktine kadar selamet ve estetik vardır" dedi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği gece, dua ve salâvatların ardından ilçe müftülüğünce ilçede gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri müftü Ferit Bitkin tarafından verildi.