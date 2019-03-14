0553 313 94 23

Varto’da IPARD-II Programı tanıtım toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü tarafından Varto ilçesinde IPARD-II beşinci başvuru çağrı ilanı programının tanıtım toplantısı yapıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:01
Varto’da IPARD-II Programı tanıtım toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü tarafından Varto ilçesinde IPARD-II beşinci başvuru çağrı ilanı programının tanıtım toplantısı yapıldı.

 

Varto Kültür Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan toplantıya Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, TKDK tanıtım ekibi, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. IPARD-II programının beşinci başvuru programına ek olarak yeni sektörleri de içerdiğini belirten Mehmet Emin Turan, manda ve kaz yetiştiriciliği ile mantar yetiştiriciliğinin eklendiği yeni programda, mevcut sektörlere ek olarak yumurta tavukçuluğu ve yenilenebilir enerji başlıklarının da destek kapsamına alındığını söyledi. TKDK tarafından 42 ilde uygulanmakta olan programın bir önceki programa göre daha cazip imkanlar sunduğunu ifade eden Turan, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı altında hibe desteği sağlanan hayvancılık işletmelerine hibe oranı dağlık alanda ve genç çiftçi olması durumunda yüzde 70’e kadar çıkıyor. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında hibe desteği sağlanan; bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinde hibe oranları yüzde 65. Yeni programda katma değeri yüksek, istihdam imkanı fazla olan projelere öncelik verilmesi, özellikle genç yatırımcılara, kadın girişimcilere ait projelerin ön plana çıkartılması hedefleniyor” dedi.

 

Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz ise, “Hem ilçe hem de il olarak kırsal nüfusumuzun daha fazla olduğu bir yöreyiz. Bunu da nitelikli bir şekilde koruyarak ve kırsalda yaşayan nüfusumuzu hem kazanacak hem de memnun olacak şekilde destekler bulunuyor. İnşallah bu çağrılar döneminde de il tarım ve kırsal kalkınma olmak üzere her türlü hususta sizlerin yanındayız. Her türlü mevzuatlarda kapıları çalın, çalmaktan çekinmeyin. İlçemizde güzel projelerin kazandırılması hususunda gerekli çabalarımız olacaktır” diye konuştu.

 

Sinevizyon gösteriminin ardından katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:01
  1. Muş
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi üretim endeksi (1)
    1. Sanayi üretim endeksi (1)
    2. Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    3. Trabzon'da kültür sanat
    4. Kan bağışına Çaycuma MYO..
    5. Trafik polisinden örnek davranış
    6. Ahmet Arslan’dan Yıldırım’a destek
    7. Ozon tedavisi hangi hastalıklarda..
    8. Kaza yapan UBER sürücüsü alkollü çıktı
    9. Almanlar, PKK ambargosuna tepkili
    10. Palandöken: TESK ve KOSGEB işbirliği..
    11. Golden State Warriors, Houston..
    12. Sanayi üretimi yıllık bazda azaldı
    13. Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı..
    14. Leicester City, Eljif’in peşinde
    15. Artık araçlar onları bekliyor
    16. Dialo: Ülkeme elimden geldiğince..
    17. Ankara temalı satranç takımı..
    18. İHA muhabirinden Cumhuriyet Savcısı..
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. 'Bez Çanta' projesi hayata geçirildi
    21. Rockets'ı Warriors durdurdu
    22. İsmini ketenden alan köyün sakinleri..
    23. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
    24. Varto’da IPARD-II Programı tanıtım..
    25. Borsa, güne yükselişle başladı
    26. Sıcak asfalt çalışmaları..
    27. KAYMEK’ten bağımlılık eğitimi
    28. Kadınlar, sağlıklı yaşam için yürüyor
    29. Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem..
    30. Bakan Berat Albayrak: Belediyecilik..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!