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Varto’da ‘Hawtemal’ etkinliği

Muş’un Varto ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hızır ayının sona ermesi ve baharın başlangıcı olan ‘Hawtemal’ı geleneksel yemek olan zerfet pay edilerek kutladı.

22 Mart 2019 Cuma 10:27
Varto’da ‘Hawtemal’ etkinliği

Muş’un Varto ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hızır ayının sona ermesi ve baharın başlangıcı olan ‘Hawtemal’ı geleneksel yemek olan zerfet pay edilerek kutladı.


Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin konferans salonunda her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel zerfet yemeği pay etti. Alevilerin yaşadığı bölgelerde kutlanan ve neredeyse unutulmaya yüz tutmuş Hawtemal etkinliğine; Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, Cem evi dedesi Hasan Ballı ve vatandaşlar katıldı.


“Zerfet insanlarımızı ve kültürlerimizi bir arada tutma geleneğidir” diyen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, “Hazırlanan zerfet yemeğinin bıçakla kesilmesi, içinin doğranması, sarımsaklı ayran ve tereyağının dökülmesinden estetik görüntü kazanılmasındaki tüm aşamalar kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Aynı zamanda Hızır oruçlarının tutulup kış ayının bitmesi ve baharın müjdeleyicisi diyebiliriz. Burada ki kolektif amaç, insanların bir arada bulunarak kendi değerlerine sahip çıkarak birbirleri ile muhabbet edebileceği bir ortam oluşturmaktadır. Birlikte daha güçlüyüz. Bu etkinliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Dağıtılan ve beraber yenilen yemeğin ardında etkinlik sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:27
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