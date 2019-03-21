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Varto’da 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği

Muş’un Varto ilçesinde “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” kapsamında bir program düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:57
Varto’da 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği

Muş’un Varto ilçesinde “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” kapsamında bir program düzenlendi.


Özel Çağdaş Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe İlçe Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Müdür Süne ve beraberindekiler, günün anısına öğrencilerle birlikte pasta kestiler. Burada bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, down sendromunun bir hastalık olmadığını belirterek, “Bir farklılıktır. Genç yaştaki evliliklerde ve genç bayanların fiziksel durumlarından kaynaklanan bir farklılık, bu farklı çocuklarımızı topluma kazandırmak zorundayız. Bizde bugün bu farklı çocuklarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Günlerini kutluyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Okul Müdürü Barış Kaya ise, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.


Down sendromlu öğrenciler, daha sonra müzik eşliğinde doyasıya halay çekerek eğlendiler.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:57
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