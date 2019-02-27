Varto’da 19 bin 415 kişiye 17 milyon 935 bin 988 TL yardım

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kanalıyla 2018 yılında 19 bin 415 kişiye 17 milyon 935 bin 988 TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapıldığını söyledi.

Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca her zaman ihtiyaç sahibi kişilere el uzatma gayreti içerisinde olduklarını belirten Kaymakam Erkan Kaçmaz, "Gayemiz ilçemizde yoksullukla mücadele edilmesi kapsamında, kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanarak temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun vatandaşlarımızı eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla desteklemektir. 2018 yılında toplamda 19 bin 415 vatandaşımıza 17 milyon 935 bin 988 TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapılmıştır" diye konuştu

Yapılan yardımların aynı hızla devam edeceğini vurgulayan Kaymakam Kaçmaz, şunları söyledi:

"Yardımlar kapsamında ‘şartlı eğitim yardımı’ adı altında 3 bin 12 kişiye toplam 872 bin 634 TL, ‘şartlı sağlık yardımı’ adı altında 2 bin 12 kişiye toplam 678 bin 895 TL, ‘aile yardımları’ adı altında 4 bin 113 kişiye toplam bin 450 bin 850 TL, ‘barınma yardımı’ adı altında 19 kişiye toplam 43 bin TL, ‘muhtaç asker ailesi yardımı’ adı altında 81 kişiye toplam 135 bin 850 TL nakdi, ‘eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı’ adı altında 329 kişiye toplam 935 bin 825 TL, ‘engelli aylığı’ adı altında bin 25 kişiye toplam 4 milyon 935 bin 679 TL, ‘yaşlı aylığı’ adı altında bin 406 kişiye toplam 5 milyon 680 bin 582 TL nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca geçen yıldan itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz ve büyük rağbet gören giyim ürünlerinin bulunduğu sosyal marketimizden 2018 yılında giyim eşyası da dağıtılmıştır. Ayrıca 17 bin 976 kişiye kömür yardımı, 50 kişiye 50 bin 700 TL ‘öksüz yetim aylığı’ ve ‘tek seferlik yardım’ adı altında 4 kişiye 6 bin 400 TL, 17 kişiye 9 bin 300 TL ‘muhtaç asker çocuğu yardımı’, ‘yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı’ olarak 1 kişiye 3 bin 360 TL, ‘diğer sağlık yardımı’ adı altında 9 kişiye 27 bin 120 TL, ‘diğer eğitim yardımı’ adı altında 67 kişiye 25 bin 185 TL, ‘şartlı gebelik yardımı’ adı altında 248 kişiye 39 bin 760 TL, ‘gıda yardımı (Aile yardımı)’ olarak 289 kişiye 22 bin 852 TL ayni, ‘evde eşya yardımı (barınma yardımı)’ adı altında 796 kişiye 22 bin 230 TL ayni, ‘diğer yakacak yardımı’ adı altında 9 kişiye 2 bin 250 TL ayni, 137 kişiye 494 bin 673 TL ‘engelli yakını aylığı’, ‘şartlı bağışlardan yapılan eğitim yardımı’ adı altında 55 kişiye 58 bin 500 TL, vakfın öz kaynaklarından yapılan yardımlar toplamı 4 bin 175 kişiye 1 milyon 611 bin 55 TL nakdi, 18 bin 86 kişiye 2 milyon 487 bin 842 TL ayni yardım ve merkezi olarak yapılan yardımlar toplamı olarak 7 bin 967 kişiye 13 milyon 836 bin 971 TL nakdi yardım yapılmıştır."

Kaymakam Kaçmaz, 2019 yılında da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.