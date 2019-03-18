Varto’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Muş’un Varto ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Personel Teğmen İnan Yusuf Karaca’nın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından programa Kültür Merkezi konferans salonunda devam edildi. Burada Varto Şehit Coşkun Özcan İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları piyes ve oratoryo gösterisinin ardından şiirler okundu. Sinevizyon gösterisinin ardında program, müzik dinletisi ve değişik yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yüzbaşı Ercan İçin, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin yaylas, hakim ve savcılar, şehit yakınları, gaziler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programın ardından Kıl Çadırda yemek verildi.