Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muş’un Varto ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Muş’un Varto ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Varto Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle değişik köylerdeki şehitlerin mezarları ziyaret edildi. İlçe Müftü Vekili Mehmet Tekçe tarafından Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılmasının ardından Kaymakam Erkan Kaçmaz ve beraberindekiler Hacı Kaya Özer Camiinde verilen mevlide katıldı. Kılınan öğle namazının ardında etkinliğe akşam saatlerinde devam edileceği belirtildi.

Şehitlik ziyaretine Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ercan İçin, hakim ve savcılar, İlçe Müftü Vekili Mehmet Tekçe, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile imamlar ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.