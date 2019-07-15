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Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş’un Varto ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş’un Varto ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Varto Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle değişik köylerdeki şehitlerin mezarları ziyaret edildi. İlçe Müftü Vekili Mehmet Tekçe tarafından Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılmasının ardından Kaymakam Erkan Kaçmaz ve beraberindekiler Hacı Kaya Özer Camiinde verilen mevlide katıldı. Kılınan öğle namazının ardında etkinliğe akşam saatlerinde devam edileceği belirtildi.


Şehitlik ziyaretine Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ercan İçin, hakim ve savcılar, İlçe Müftü Vekili Mehmet Tekçe, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile imamlar ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
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