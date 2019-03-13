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Varto’da 14 Mart Tıp Bayramı ve hekim uğurlama töreni

Muş’un Varto Devlet Hastanesinde 14 Martı Tıp Bayramı ve hekim uğurlama programı düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:54
Varto’da 14 Mart Tıp Bayramı ve hekim uğurlama töreni

Muş’un Varto Devlet Hastanesinde 14 Martı Tıp Bayramı ve hekim uğurlama programı düzenlendi.

 

Varto Devlet Hastanesi Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı ile Başhekim Uzman Doktor Yusuf Demir ile kadın doğum uzmanı Emrullah Akay’ın tayinlerinin çıkması nedeniyle Varto Kıl Çadır’da bir etkinlik yapıldı. Programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İl Sağlık Müdürü Serdar Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahattin Bazak, Destek ve Mali Hizmetler Başkanı Osman Avcı, Varto Devlet hastanesi Müdürü Mehmet Yıldız, hastane çalışanları ve kurum müdürleri katıldı. Tıp Bayramı ile ilgili hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından bir konuşma yapan Kaymakam Erkan Kaçmaz, “Sağlık ve tıp camiamızın emektar çalışanları, öncelikle sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Biraz rötarlı olsa da, başka bir programın olmasından dolayı, sizlerle birlikte olduğumdan dolayı duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. 14 Mart Tıp Bayramı da hepinize hayırlı olsun. Her mutluluğun yanında hüzünlerde oluyor. Kıymetli başhekimimiz ve hekimimizi de Varto’dan uğurluyoruz. Hüznün yanında tabii kendi adlarına mutluluğu da his ederek uğurluyoruz. Ben hem şahsım adına hem de ilçem adına vermiş oldukları emekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gittikleri yerde bu emek ve gayreti gösterecekler. Ona şüphemiz yok. Biz onlardan razıyız. İnşallah onlarda Varto’dan razı kalmışlar. Gittikleri yerlerde de Varto adına güzelliklerden bahsederler. Çünkü ziyadesiyle ihtiyacımız var. Kendilerine yeni görevlerinden başarılar dilerim” dedi.

 

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu ise, geceyi düzenleyenlere teşekkür ederek, “Başhekimimiz ve doktorumuz bizle beraber çalıştılar. Kendilerinden memnunuz ve kendilerini çok sevdik. 7-24 kendilerinin yanındayız. Kendilerine başarılar dilerim” dedi.

 

İki yıl önce tayininin Varto ilçesine çıktığında gelmek istemediğini dile getiren Başhekim Yusuf Demir, “Bu iki yıl içerisinde amirlerim, mesai arkadaşlarım ve çalışma ortamından çok bir aile olduk. Güzel anılarımız oldu. Acı anılarımız oldu. Ama hep ben burayı güzel hatırlayacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

 

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz ile İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu tarafından tayini çıkan her iki doktora teşekkür belgesi verilmesinin ardında, çalınan müzik eşliğinde halaylar çekildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:54
  1. Muş
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