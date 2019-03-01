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Varto Belediyesinde ‘toplu iş sözleşmesi’ sevinci

Muş’un Varto Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı arasında ‘toplu iş sözleşmesi’ imzalandı.

01 Mart 2019 Cuma 10:45
Varto Belediyesinde ‘toplu iş sözleşmesi’ sevinci

Muş’un Varto Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı arasında ‘toplu iş sözleşmesi’ imzalandı.


Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, makam odasında Hizmet-İş Muş Şubesi Başkanı Yaşar Kalır ve Varto Belediyesi Şirket Müdürü Menduh Işık ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından belediye şirketinde çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesini imzaladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, “Aynı iş yerinde aynı bölümde çalışan işçilerimiz arasında farklı maaşlar alan isçilerimiz var. Bu farklılıkları eşitledik, herkes aynı maaşı alacak. Maaşları denkleştirdik. Ayrıca temizlik işçilerimize 100 TL de bir fark ödeyeceğiz. Üç yıllık bir sözleşme imzaladık. Birinci yılımız için yüzde 10, sonraki yıllar için de yüzde 12 artış öngörüldü. Belediyemizde en fazla hangi işçi maaş alacaksa, onun maaşına denkleştirdik. Bundan sonra işçilerimizi daha fazla çalıştıracağız. İşçilerimiz gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Belediyemiz adına hedeflediğimiz çalışmaları son aşamasına getiriyoruz. Parklarımızı tamamladık, suyu getireceğiz. Peyzaj çalışması yaptık, oturakları ilçemizin çeşitli yerlerine bıraktık. Kanalizasyon projemiz var. İnsanlarımızda çok büyük bir memnuniyet var. İlçede dolaştık, merkezde çöp görmedik. İşçilerimiz kışın da mesailerinin başında idi. Bizde dedik madem bu kadar güzel çalışan işçilerimiz var, bunları hak ettikleri şekilde ödüllendirdik. Belediyemizin maddi imkânları ele alındığında, işçilerimiz için elimizden gelen en iyi artışı, işçi sendikamızın temsilcisi Yaşar Kalır ile vardığımız ortak mutabakat ile gerçekleştirdik. Bu artışı yıllık enflasyon beklentileri ve daha pek çok kriter ile günümüz şartlarına uygun hesaplamaları yaparak ve belediyemizi zora sokmayacak bir biçimde yaptığımızı düşünüyorum” dedi.


Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ise, Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz’ın yapıcı ve samimi yaklaşımından dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Belediye Başkan Vekili Kaçmaz ile vardığımız ortak mutabakat ile hakkaniyetli bir artış söz konusu olmuştur. Varto Belediye Başkanlığının mali durumu göz önünde bulundurarak, aşırı ve anlaşma zemininden uzak isteklerde bulunmadık, ortak noktada buluştuk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:45
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