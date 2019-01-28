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"Varşova'da yapılacak toplantı İran karşıtı değil"

ABD'li üst düzey yetkili:- "(Varşova'da yapılacak Orta Doğu konulu toplantı) Bunun İran karşıtı bir toplantı ya da koalisyon kurma denemesi olmadığını vurgulamak önemlidir"- "İran'a bir atıfta bulunmadan bölgedeki meydan okumalardan bahsetmek çok zor"- "İran, (toplantının) özel gündem maddesi değil"- Polonyalı üst düzey yetkili:- "Konferansın başlığında veya gündemde yer alan hiçbir şey, bunun İran konulu bir konferans olduğunu göstermiyor"

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:21
"Varşova'da yapılacak toplantı İran karşıtı değil"

ANKARA (AA) - ABD ve Polonyalı üst düzey yetkililer, Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenecek "Orta Doğu" konulu toplantının "İran karşıtı bir toplantı" olmadığını öne sürdü.

ABD ve Polonya'dan üst düzey yetkililer, telekonferans yoluyla Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat tarihlerinde düzenlenecek "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" konulu toplantı hakkında basına açıklamada bulundu.

Polonyalı yetkili, ABD ve Polonya dışişleri bakanlarının ev sahipliğindeki toplantının 13 Şubat'ta verilecek akşam yemeği ile başlayacağını, 14 Şubat'ta Orta Doğu'ya ilişkin son gelişmelerin, Suriye ve Yemen konularının ele alınacağı oturumlarla tamamlanacağını belirtti.

Uluslararası toplantıya yönelik davete geri dönüşlerden memnuniyet duyduklarını belirten yetkili, hangi ülkelerin katılacağına ilişkin bir soru üzerine, katılım kararlarının ülkelerin kendisi tarafından açıklanmasından yana olduklarını vurguladı.

Rusya'nın toplantıya katılmama kararının değişmesini umduklarını söyleyen Polonyalı yetkili, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin daha önceden planlanan programı olduğu gerekçesiyle katılmayacağını belirttiğini ancak AB'den bir temsilcinin toplantıda yer alacağını söyledi.

Yetkili, ayrıca, "Konferansın başlığında veya gündemde yer alan hiçbir şey, bunun İran konulu bir konferans olduğunu göstermiyor." dedi.

- Çalışma grupları kurulacak

ABD'li üst düzey yetkili ise toplantıda terör ve aşırıcılıkla mücadele insani durum ve siber güvenlik gibi konuların ele alınacağını, bölgedeki istikrarın teşvik edilmesi için atılacak adımların bakanlar düzeyinde görüşüleceğini vurguladı.

Toplantıda geleceğe dönük iş birliği olanaklarının da değerlendirileceğini ve toplantının devamı niteliğinde çalışma gruplarının kurulmasının öngörüldüğünü belirten yetkili, "Çalışma gruplarının amacı güçlü mutabakatlara varılan ortak girişimlere ivme kazandırmak olacak. Bunun İran karşıtı bir toplantı ya da koalisyon kurma denemesi olmadığını vurgulamak önemlidir." diye konuştu.

Yetkili, toplantının odağında bölgenin istikrarı ve refahı için önemli olan birçok konunun yer aldığını belirterek, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo elbette İran'ın bölgedeki yıkıcı politikasına ilişkin endişelerimizi dile getirecektir. İran'a bir atıfta bulunmadan bölgedeki meydan okumalardan bahsetmek çok zor. Bu da İran'ın tutumundan kaynaklanıyor. Söylediğimiz gibi, İran (toplantının) özel gündem maddesi değil." değerlendirmesinde bulundu.

- Pompeo'dan Orta Doğu zirvesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı açıklamada, Polonya'da 13-14 Şubat'ta Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Onlarca ülke, Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek." demişti.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, 13 Ocak'ta, Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt'u bakanlığa çağırmış ve zirve nedeniyle duyulan rahatsızlığı iletmişti.

İran ayrıca, ülkesindeki Polonya Film Haftası etkinliğini iptal etmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:21
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