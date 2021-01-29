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Biyografi Varol Ürkmez kimdir? Varol Ürkmez kaç yaşında vefat etti?
Biyografi

Varol Ürkmez kimdir? Varol Ürkmez kaç yaşında vefat etti?

Türk futbolunun tanınan isimlerinden, Beşiktaş, Galatasaray ve Altay’da oynayan eskilerin futbolcusu Varol Ürkmez, bugün kanser nedeniyle vefat etti. Vefat haberiyle beraber Varol Ürkmez’in hayatı merak konusu oldu. Peki Varol Ürkmez kimdir? Varol Ürkmez kaç yaşında vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 19:28:00 - 2021-01-29 19:32:11
Varol Ürkmez kimdir? Varol Ürkmez kaç yaşında vefat etti?

1 Ocak 1937 tarihinde Adapazarı’nda dünyaya gözlerini açan Varol Ürkmez, kendisini Türk futboluna adamıştır. Türk futbolunda tanınmasından sonra sinema filmlerinde de uyanamaya başlar. 1960 tarihlerinde sinemaya atılan Varol Ürkmez’in oynadığı filmler şunlardır: “Kavgasız Yaşayalım (1963), Şekerli Misin Vay Vay (1965), Aklın Durur (1965), Tavan Arası (1965).”

Futbol kariyerinde Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türk futbolunun en iyi takımlarında kaleci olarak forma giyen Varol Ürkmez, yaptığı bazı ahlaksızlıklar sebebiyle de birkaç kez tutuklanır.

Eski futbolcu Varol Ürkmez, bugün 29 Ocak 2021 tarihinde 83 yaşında iken kanser nedeniyle vefat etti.

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