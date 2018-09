Camiler Avrupa'daki varlığımızın nişanesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln’deki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin açılışında Almanya ziyareti ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kendisini dinlemeye gelen 10 bin gurbetçiye teşekkür eden Erdoğan, “Kardeşlerim, bugün burada hep birlikte gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. DİTİB Merkez Camii ve Külliyesi’nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu muhteşem eserin Köln’e kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Camiye herkes gelsin

Erdoğan şunları dile getirdi: “İster cumhurbaşkanı ol, ister başbakan, Meclis Başkanı ol. İster trilyarder ol, milyarder ol ne olursan ol. Bu kubbenin altında bunların hiçbirisi geçmez. Aynı safta omuz omuza durur, Allah’a yöneliriz. Bu mübarek çatı altında insanların etnik kökenlerinin, derilerinin, renklerinin, dillerinin, Avrupalı ve Afrikalı oluşlarının da hiçbir önemi yok. Camilerimiz vahdetin de nişanesidir. Bütün camilerimiz aynı zamanda birer eğitim, öğretim yuvasıdır. Cuma namazına gelemezsin. Bayram namazına gelemezsin’ Hanımların ayağını camilerden kesiyorlar. Ya niye gitmesin? Gidecek, hanımlar da yerini alacak ki camilerimizin asıl anlamı güç bulsun. Gayri müslim dostlarımızın buraya gönül rahatlığıyla gelmelerini temin etmeliyiz. Onlar da gelmeli. Burası bizi dışlamak isteyenlere ders verircesine, bir arada yaşamanın merkezi olmalıdır.”

İslam barış dinidir

“İslam barış dinidir” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İslam’da terörün yeri yoktur. DEAŞ meaş falan filan bunların İslam’la yakından uzaktan alakası yoktur. Her Müslüman da bunun şuurunda olmak durumundadır. Bizim bu barış kavramına, bu barış anlayışımıza her Müslüman’ın o anlayışla hareket etmesi, davranması gerekir. Biz bugün sadece bir cami, bir külliye veya bir kültür merkezinin açılışını yapmıyoruz aynı zamanda her taşı, her nakışıyla çatışmayı ve husumeti reddeden abidevi bir eseri de şehrimize armağan ediyoruz. Bu eserle Türk toplumu artık bu şehrin, bu toprakların zaten ayrılmaz bir parçası olduklarını göstermişlerdir.”

Almanya ile güç birliği

Ziyareti değerlendiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Hamd olsun kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum. Almanya ile son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamızın gerektiğini özellikle vurguladım. Terör örgütleriyle mücadeleden, mülteci krizine, Suriye’deki çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz.”

FETÖ ve PKK uyarısı

Teröre de değinen Erdoğan, şu uyarılarda bulundu: “Bir süredir belli çevreler, bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi iki taraflı bir cendereye almaya çalışıyor. Bir yanda DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör tuzağına çekilirken diğer yandan ırkçı örgütler Müslümanların hak ve hukukunu hiçe sayıyor. Demokrasi düşmanlarının, Avrupa’nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır. Avrupa başkentlerinin caddeleri ve meydanları terör örgütünün paçavralarıyla daha fazla kirletilmemelidir. FETÖ ve PKK sempatizanı bir avuç kifayetsizin, insanımızın huzurunu kaçırmasına, Türk-Alman dostluğunu zedelemesine fırsat vermeyeceğiz.”

Mesut Özil’i hatırlattı

Irkçılığa da vurgu yapan Başkan Erdoğan, “Artık isim vermeden geçemeyeceğim. Sonra bana darılır. Almanya’da doğup büyümüş Mesut Özilimiz, İlkayımız bir fotoğraf çektirdik diye kendisini bu toplumda dışladılar. Bu iki gencimizin dışlanmasını, ben onun cumhurbaşkanı olarak hazmedemedim. Hatta bir keresinde de Münih’te Türkiye Almanya maçını seyrediyoruz şansölye ile birlikte. O gün Mesut Türkiye’ye bir gol attı. Şansölye ile beraber alkışladık. Sporun güzelliği de bu zaten.”

10 bin gurbetçi bağrına baştı

Almanya ziyareti kapsamında başkent Berlin’den Köln’e geçen Başkan Erdoğan’ı binlerce gurbetçi coşkuyla karşıladı. Erdoğan’ın açılışını yaptığı Köln’deki Diyanet İşleri Merkez Camii çevresinde gurbetçiler, ellerinde Türk bayrakları, boyunlarında Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı atkıları ve rabia işareti yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kendilerini karşılayan minikleri severek fotoğraf çektirdi.