Varis hastalığı nedir? Varis neden olur? Varisin belirtileri nelerdir?

Genel olarak 50 yaşın üzerindeki kadın ve erkeklerde toplardamar sorununa bağlı olarak varis hastalığı görülmektedir. Ülkemizde kesin bir rakam olmamakla birlikte 10 milyon ve üzeri varis hastası olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli sebeplerle oluşan varisler damarların gözle görülür derecede belirgin olmasıdır. Öncelikle toplardamarların üzerinde oluşan deformasyon estetik açıdan rahatsız edici durumlara sebebiyet verir. Kısaca varis hayat kalitesini düşüren sıkıntılı bir durumdur. Şimdi varisi daha yakından tanıyalım…

Varis hastalığı nedir?

Varis toplardamarların genişlemesi olarak tanımlanır. Varisin oluşumunda birden fazla faktör etkendir. Gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, bazı meslekler, kadın olmak, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri, dar giysiler giymek, kabızlık, yaşlılık ve genetik faktörler…

Varis, toplardamar kapakçığındaki yetmezlik sonucu oluşur. Bacaklarımızdaki toplardamarlar kirli kanı yer çekiminin tersi yönünde temizlenmesi için akciğerlere ve kalbe taşıyan damarlardır. Bu damarların içinde yukarı doğru akımın sağlanabilmesini kolaylaştıran ve aşağıya doğru kanın toplanmasını engelleyen kapaklar vardır. Bacak kaslarının çalışması ve kan bu kapakların yardımı ile tek yönlü olarak yukarı ilerler. Ancak kapaklarda hasar oluştuğunda kanın yer çekimi ile aşağı yönde basınç oluşturması ile yüzeysel toplardamarlarda varisler oluşur.

Varisin belirtileri nelerdir?

Varisin neden olduğu başlıca şikayetler şunlardır:

– Bacaklarda mavi mor şişlikler

– Özellikle ayakta durmakla artan ağrı

– Tam olarak “ağrı” şeklinde tarif edilemeyen huzursuzluk hissi

– Çabuk yorulma ve bacaklarda ağırlık hissi

– Bacaklarda şişlik

– Bacaklarda uyuşukluk

– Gece krampları

– Kaşınma

Varis çeşitleri

Temel olarak 3 varis tipi vardır.

– Büyük varisler: Deriden bariz çıkıntı yapan, çapları 4-15 mm arasında değişir.

– Orta boy varisler: Deriden hafif çıkıntı yapan, yeşil renkli, çapları 2-4 mm arasında değişir

– Kılcal varisler: Deriden çıkıntı yapmayan, çapları 1-2 mm den küçük olan kırmızı-mor renkli olan varislerdir.

Varis teşhisi nasıl konur?

Varis teşhisi basit bir poliklinik muayene ile konulabilir. Doktorun hastaya yapacağı gözlem, fizik muayene ve bacağıyla ilgili bir takım ölçümler, varis konusunda temel teşhisi koydurur. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tolga Soyal cevapladı.

Tedavi

Hamile kadınlarda görülen varisler çoğu zaman doğumdan 2-3 ay sonra kendiliğinden geçme olasılığı bulunmaktadır. Bunun dışında kalan toplardamar genişlemesi ya da kılcal damar çatlaması problemi olan herkes mutlaka tedavi olması gerekmektedir. Varis belirti ve şikayetleriniz varsa ilk olarak uzman bir hekime muayene olmanız gerekir. Bunun için hastanelerin kalp ve damar cerrahisi bölümüne randevu almanız gerekir.

Varisli damarın çıkarılması ya da bozuk olan kapakçıkların onarılması en geleneksel yöntemdir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde ameliyat gereksiz ve zahmetlidir. Hem de iyileşmesi uzun sürer.

Lazerle tedavi yönteminde damar içine bir katater yerleştirilmekte ve lazer cihazından bir ışın gönderilerek damar yakılmaktadır. Radyofrekans yönteminde ise yine bir katater yardımı ile damar içine radyo dalgaları gönderilir. Bu esnada bir ısı oluşur ve damar yakılmış olur. Bu işlemler esnasında sadece lokal anestezi kullanılır ve hastalar günübirlik tedavi olup hastaneden çıkabilirler.