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Varını yoğunu "Patiköy"e harcıyor

Kastamonu'da bir kamu hastanesinde işçi olarak çalışan Hülya Balcı, birikimlerinin yanı sıra bankadan kredi çekerek satın aldığı arazide, "Patiköy" ismini verdiği hayvan bakım merkezi yaptırıyor- Hülya Balcı:- "Kedi ve köpekler için kulübeler olacak. Patiköy, bakıma muhtaç kedi ve köpeklere yuva olacak. Onların bakımları ve tedavileri yapılacak" - "Sedef hastasıyım, özel şampuan kullanmam gerekiyor, biraz pahalı. Kendimden feragat edip o şampuanı almıyorum. Onu çocuklarımın bakımına ayırıyorum"

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
Varını yoğunu "Patiköy"e harcıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan Hülya Balcı, birikimlerinin yanı sıra bankadan çektiği krediyle aldığı arazide köpek ve kedilerin barınması amacıyla "Patiköy" adını verdiği hayvan bakım merkezi inşa ediyor.

Kastamonu'da 18 yıldır gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakımını üstlenen 38 yaşındaki Balcı, komşularından gelen tepkiler üzerine şehrin dışında hayvanlar için bir yer yapmaya karar verdi.

Birikimlerinin yanı sıra bankadan kredi çekerek Kastamonu-Tosya kara yolu kenarında arazi alan Balcı, buraya "Patiköy" ismini verdiği hayvan bakım merkezi kurmak için çalışmalara başladı.

Kastamonu Devlet Hastanesinde işçi olarak çalışan Balcı, hayvanseverlerin yardımıyla hayvan bakım merkezinin inşaatını sürdürüyor.

- "Maaşımın bir kısmı krediye, bir kısmı da ustaların ücretine gidiyor"

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Hayvan sevgisinin, çocukluğunda baktığı bir kediyle başladığını belirten Balcı, "O zamandan beri mahallemizde, ilçede, dağlarda hayvanları besliyorum. Kastamonu merkezde kalıyorum ama her hafta doğduğum yer olan Abana'ya giderek oradaki sahipsiz hayvanları besliyorum." dedi.

Bunu yaparken çevresinden bazen tepki gördüğünü dile getiren Balcı, mahallede hayvanlara bakmasının istenmediğini kaydetti.

Çocukluğundan beri hayvanların bakımını yapabileceği bir yer oluşturma hayali bulunduğunu anlatan Balcı, şöyle devam etti:

"Ben de hayalimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Kastamonu-Tosya yolunda şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta 1 dekar büyüklüğündeki araziyi aldım. İnşaat işleri başladı. Kar kış demeden çalışıyoruz. Amacımız bir an önce tamamlanması. Bir an önce bitmesi için zaman zaman inşaat çalışmalarına ben de yardım ediyorum. Gönüllüler maddi olarak destekte bulunuyor. Bundan sonraki süreçte nasıl devam ederiz bilmiyorum. Maaşımın bir kısmı krediye, bir kısmı da ustaların ücretine gidiyor."

"Patiköy"de ilk etapta 30 hayvana bakmayı planladığını aktaran Balcı, "Kedi ve köpekler için kulübeler olacak. Patiköy, bakıma muhtaç kedi ve köpeklere yuva olacak. Onların bakımları ve tedavileri yapılacak." ifadelerini kullandı.

Balcı, evinde 10 hayvanın bakımını üstlendiğini belirterek, "Evimde baktığım hayvanlar, genelde rahatsız olanlar. Onların tedavisini de sürdürüyoruz. Ben sedef hastasıyım, özel şampuan kullanmam gerekiyor, biraz pahalı. Kendimden feragat edip o şampuanı almıyorum. Onu çocuklarımın bakımına ayırıyorum. Aslında birçok ihtiyacımı almayıp onların ihtiyacına harcıyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
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