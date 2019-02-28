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Vardiyalı mesai yapanlar, haftada en az 8 saat daha fazla çalışıyor

Türkiye’de son 10 yılda çalışma süreleri yaklaşık yüzde 12 azaldı ancak özellikle vardiyalı çalışanlar sabit mesai saatlerinin uygulandığı sektörlere göre haftada 8-14 saat daha fazla çalışıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
Vardiyalı mesai yapanlar, haftada en az 8 saat daha fazla çalışıyor

Türkiye’de son 10 yılda çalışma süreleri yaklaşık yüzde 12 azaldı ancak özellikle vardiyalı çalışanlar sabit mesai saatlerinin uygulandığı sektörlere göre haftada 8-14 saat daha fazla çalışıyor.



Bulut tabanlı personel yönetim yazılımı ve insan kaynakları platformu Kolay İK, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerinden hareketle, çalışma süreleriyle üretim, sağlık hizmetleri, seyahat ve gıda sektörlerindeki vardiyalı çalışma saatlerini inceledi. Buna göre, Türkiye’de son 10 yılda haftalık çalışma süreleri yaklaşık yüzde 12 azaldı. Türkiye’de toplam iş gücünün yüzde 11,7’si vardiyalar halinde çalışırken, bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama yüzde 17. AB ülkelerinde vardiyalı ve sabit mesai saatlerinde çalışanlar arasında, haftalık çalışma süreleri bakımından dikkat çekici bir fark olmamasına rağmen, Türkiye’de sağlık, üretim, gıda ve seyahat gibi vardiyalı çalışma sistemine sahip sektörlerde çalışanlar haftalık ortalama 8-14 saat daha fazla mesai yapıyor. Kolay İK, vardiyalı çalışılan sektörler için mesai planlamasını kolaylaştırmak ve süreç takibini dijitalleştirerek verimliliği artırmak amacıyla ‘Vardiya Yönetimi’ uygulamasını hizmete aldığını bildirdi.



Kadınların yüzde 7,3’üerkeklerin ise yüzde 13,5’i vardiyalı çalışıyor


Türkiye’de 14 binden fazla şirket ile 180 bini aşkın çalışanın kullandığı personel yönetim yazılımı Kolay İK, devreye aldığı Vardiya Yönetimi modülüyle, sanayiden sağlığa pek çok sektörde çalışan ve işveren arasındaki vardiya planlama ve takip sorununa çözüm ürettiğini de belirtti.


İK süreçlerinin tek çatı altında yönetilmesine imkan sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, "Yaklaşık 3,3 milyon kişinin vardiyalı çalıştığı ülkemizde, kadınların yüzde 7,3’ü erkeklerin ise yüzde 13,5’i vardiyalı çalışıyor. İnsan kaynakları süreçlerini dijitalleştirerek vardiyalı çalışanların verimliliğini artırmayı ve işveren ile çalışanlar arasında iki yönlü fayda sağlamayı hedefliyoruz. Vardiyalı çalışanların büyük çoğunluğu, bir sonraki hafta hangi gün ve saatlerde çalışacağını bilmeden iş hayatına devam ediyor. Hatta Türkiye’de birçok doktor, nöbetlerini dijital olarak takip edemiyor. Bu soruna yüzde 100 yerli ve kökten çözüm getiriyoruz. Kolay İK ‘Vardiya Yönetimi’ uygulamasıyla birlikte, günlük ve haftalık vardiya planı kolayca hazırlanırken, çalışanlar uygunluklarını sisteme işleyerek vardiya planını güncel tutabiliyor. Ay sonunda ise bir tıkla raporlama almak ve maaş hesaplamasını otomatik olarak yapmak mümkün oluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
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