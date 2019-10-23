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Bakan Mustafa Varank'tan mutabakat açıklaması: ABD ve Rusya istediğimiz noktaya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Harekat sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:33
Bakan Mustafa Varank'tan mutabakat açıklaması: ABD ve Rusya istediğimiz noktaya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki tehditlerin teker teker ortadan kaldırıldığına işaret eden Varank, harekatın bölgenin güvenliğine ve kalıcı istikrarına çok büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

Soçi'deki görüşmeyi hatırlatan Varank, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız dün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin sonucunda Türkiye-Rusya arasında tarihi bir mutabakata sağlanmış oldu. Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu. Bu tablonun oluşmasında milletin dualarını arkasına alan başta şehit ve gaziler olmak üzere, kahraman Mehmetçiğin, istihbaratın, Suriye Milli Ordusu'nun ve hariciyenin büyük emekleri var. Elbette süreci kararlı duruşuyla bugünlere taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımız, sahada ve masada kazanılan başarının asıl mimarıdır. İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada, liderler ise her ikisinde de kazanır. Yakın tarihin en büyük ihtilaf sahalarından biri olan Suriye'de, Türkiye aleyhine kurulan denklemleri tek tek bozan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi hedeflerine taşımaya çok daha büyük bir şevkle devam edeceğiz." 

Hükümet olarak pozitif gündeme odaklandıklarını belirten Varank, gelecek dört yıl içindeki seçimsiz dönemi çok iyi bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi.

Hedeflerinin ve yol haritalarının çok net olduğunu aktaran Varank, "Türkiye'yi üretimle kalkındıracak, gençlerimize nitelikli iş imkanları oluşturacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:33
  1. Ordu
  2. Antalya
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. soçi mutabakatı

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