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Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Adana'da gençlerle buluşma etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla katılarak, gençlere seslendi- Cumhurbaşkanı Erdoğan:- "Cumhur İttifakı ise Adana'dan çok güçlü bir şekilde inşallah başarıyla çıkması halinde de bu zillet ittifakına, illet ittifakına büyük bir ders olacaktır"

20 Şubat 2019 Çarşamba 00:16
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı

ADANA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Adana'da gençlerle buluşma etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlanarak, gençlere seslendi.

Bakan Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Adana Gençlik kolları tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Kürsü" etkinliğinde gençlerle buluştu.

Gençlerin sorularını cevaplayan Bakan Varank, etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Telefonla programa katılan Erdoğan, salondaki gençlere seslenerek, 31 Mart seçimleriyle ilgili gençlerden büyük gayret beklediğini belirtti.

Başta Seyhan ilçesi olmak üzere neticeleri taçlandırmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Neticeleri taçlandırırsanız 31 Mart çok daha farklı olacaktır. Cumhur İttifakı ise Adana'dan çok güçlü bir şekilde inşallah başarıyla çıkması halinde de bu zillet ittifakına, illet ittifakına büyük bir ders olacaktır. Öncelikle sizin ortaya koyacağınız iradeyi çok önemsiyorum. Bu milli iradenin Adana'daki özellikle Ak Gençlik olarak ortaya koyacağınız performansla şahlanacaktır. Buna hazır mısınız, durmak yok yola devam diyor muyuz, kapı kapı dolaşıyor muyuz, genç arkadaşlarımıza ulaşıyor muyuz? Türkiye genelinde 1 milyon, 18 yaşı yakalamış olan genç bu seçimde oy kullanacak unutmayın. Oy verecek gençlerin üzerinde Ak Gençlik olarak yapacağınız çalışmayı çok önemsiyorum."

Daha sonra Bakan Varank, soruları yanıtlayarak, gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Bakan Varank ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, gençlerle aynı midibüse binerek onlarla bir kafeye geçti ve muzlu süt içti.




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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 00:16
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