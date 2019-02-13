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Varank, Antarktika'ya Cumhurbaşkanı'nın selamını iletti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında kıtaya giden Sefer Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile telefonda konuştu - Bakan Varank:- "(Görüşmeden) Seneye kendi gemimizle oraya gelebilirsek, bu işler daha kolay olur. Herkese Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletin. Hanımefendi de kadın bilim insanları ile ilgili bir tweet attı ve sizi andı, onların da size selamları var" - 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy:- "Türkiye'nin geçici üssünün kurulacağı Horseshoe Adası'na ulaşmamız toplam 11 gün sürdü. Bizi çok mutlu ediyor sizin selamlarınız. Sayın Hanımefendinin mesajlarını da gördük, biz burada çok mutlu olduk. Selamlarınızı ileticem, herkesin size selamları var"

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
Varank, Antarktika'ya Cumhurbaşkanı'nın selamını iletti

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında kıtaya giden Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile telefonda konuşarak, "Seneye kendi gemimizle oraya gelebilirsek, bu işler daha kolay olur. Herkese Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletin. Hanımefendi de kadın bilim insanları ile ilgili bir tweet attı ve sizi andı, onların da size selamları var." dedi.

Varank, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında kıtaya giden bilim insanları ile telefon görüşmesinin görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile konuşan Varank, sefer hakkında sorular sordu ve bilgi aldı.

Özsoy, Varank'a, Türkiye'nin geçici üssünün kurulacağı Horseshoe Adası'na ulaşmalarının yol durumu nedeniyle toplam 11 gün sürdüğünü bildirdi. Operasyon için sabah 6'a kalktıklarını belirten Özsoy, Varank'a, hava koşullarının sürekli değişim gösterdiğini anlattı. Bu gece Horseshoe Adası'nda büyük bir fırtına beklendiğini aktaran Özsoy, "Gemide korunaklıyız, mürettebat da fırtınaları yakından takip ediyor ve iç koylara girmeye çalışıyor. Şu anda Horseshoe Adası'nın önünde sağlıklıyız, bir sıkıntı olmayacak gibi görünüyor ve kaptanlar hareket etmeyi düşünmüyor." diye konuştu.

Varank da "Allah yardımcınız olsun. Seneye kendi gemimizle oraya gelebilirsek, bu işler daha kolay olur. Tecrübeli personelimizle ve Deniz Kuvvetlerimizle bu işleri daha rahat hallederiz inşallah. Herkese Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletin. Hanımefendi de kadın bilim insanları ile ilgili bir tweet attı ve sizi andı, onların da size selamları var. Kolay gelsin." ifadesini kullandı.

Özsoy ise "Allah razı olsun. Bizi çok mutlu ediyor sizin selamlarınız. Sayın Hanımefendinin mesajlarını da gördük, biz burada çok mutlu olduk. Bu tarz dokunuşlar, bize çok büyük yansıyor. Selamlarınızı ileticem, herkesin size selamları var." şeklinde konuştu.

Varank, Twitter hesabından ayrıca, Türkiye'nin geçici üssünün kurulacağı Horseshoe Adası'nın fotoğraflarını da paylaştı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
  1. Burcu Özsoy
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Twitter

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