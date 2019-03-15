0553 313 94 23

Varank, Aksaray sanayi sitesinde açılışa katıldı

Kentte fabrika ziyaretleri yapan Varank, Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikasında üretilen bir aracı kullandı- Varank, kamyon karoseri üretimi yapan bir fabrikada otomasyonu, dizaynı yüzde 100 yerli olan pres hattının da açılışını gerçekleştirdi

15 Mart 2019 Cuma 20:32
Varank, Aksaray sanayi sitesinde açılışa katıldı

AKSARAY (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyareti gerçekleştirdi, çalışanlarla sohbet etti.

Varank, Aksaray'da, Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti. Ar-Ge merkezinde incelemelerde bulunan Varank, burada şirket yetkililerinden bilgi aldı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikasında üretilen bir aracın direksiyonuna da geçen Varank, daha sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Varank, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yedek parça üretimi yapan Sarıgözoğlu şirketini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Burada otomasyonu, dizaynı yüzde 100 yerli olan pres hattının açılışını gerçekleştiren Varank, şirketin Türkiye'nin nadide sanayi kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

- "İnşallah o robotları da geliştirmek için elimizden geleni yapacağız"

Varank, fabrikanın Türkiye'nin en önemli karoser üreticileri arasında gösterildiğinde işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugün burada açılışını yaptığımız pres hattı, aslında Türkiye'de yakalamak istediğimiz, üretimde dijital dönüşümün en güzel örneklerinden bir tanesi. Buradaki pres hattının tamamı yüzde 100 yerli olarak üretildi. Burada pres caddesi oluşturuldu. Aynı zamanda robotlarımız da yine ülkemizin nadide kurumlarının bir tanesinde, otomasyonu, dizaynı yerli ve milli olarak geliştirildi. Sadece robotlar dışarıdan gelmiş oldu ama inşallah o robotları da geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm hattı yüzde 100 yerli hale getireceğiz. Söylediğim gibi Türkiye'de örnek olabilecek sanayicilerimizin gezip görebileceği dijital dönüşümü yakalamış, Türkiye'nin en verimli hatlarından bir tanesini açıyoruz. Şirketimize şehrimize ve ülkemize hayırlı kazançlar getirsin."

Varank, burada sanayicilerle bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:32
  1. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü yakalandı
    1. Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü..
    2. Pakistan’dan Yeni Zelanda’daki terör..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    4. Sakarya'daki cinayet davası
    5. 'Maskeli Beşler' hakkında karar verildi
    6. HDP Eş Genel Başkanı Temelli: “Mansur..
    7. "AP seçimlerini onur meselesi olarak..
    8. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    9. "Turizm tabana yayıldığı zaman..
    10. Bakan Varank: “Aralık 2020’ye kadar,..
    11. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ABD..
    12. Irak, Yeni Zelanda’daki terör..
    13. Tırın hafif ticari araca çarpma anı..
    14. 18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni
    15. Trabzonspor'un CAS davası sona erdi
    16. Varank, Aksaray sanayi sitesinde..
    17. 18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni
    18. "Erenköy Gümrüğü, millet bahçesi olacak"
    19. Yeni Zelan'daki Hristiyan terörizminin..
    20. 5 parti tek ses! Ortak bildiriyle..
    21. Huawei İstanbul'da iş ortakları ile..
    22. Ahmet Ağaoğlu’ndan CAS duruşması..
    23. Guterres'ten Müslümanlarla dayanışma..
    24. BM'den Yeni Zelanda açıklaması:..
    25. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    26. Sağlık Bakanı Koca: “Cumhurbaşkanlığı..
    27. TBMM, Yeni Zelanda’daki terör..
    28. Uzman siyasetçiden AP'nin Türkiye..
    29. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    30. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı