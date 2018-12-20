Ali Yiğit/Malatya

Futbolda var uygulaması başlayınca büyük takımlarda puanlar yok olmaya başladı.. Türkiye ve Malatyaspor maçı dışında maç izlemişliğimi hatırlamıyorum.. Konu Anadolu takımları olunca bir iki kelam etmek gerekir diye düşündüm.. 1959 yılında kurulan ve şimdiki ismiyle Süper lig olan ligde varsa yoksa üç büyük takım konuşulur, şampiyonluklar bu takımlar arasında geçer.. Süper ligde 18 takım mücadele eder. Ama ismi geçen üç büyük takımlardır.. Futbol piyasasında müthiş bir para trafiği vardır.. Aslında bir sektöre dönüşmüştür futbol piyasası.. Malatyaspor bu yıl lige çok iyi bir başlangıç yaptı ve üç büyükleri yenerek lige damgasını vurdu şu anda ikinci sırada.. Andolu takımlarının hak ettiği konuma gelmesinde ‘’VAR’’ uygulamasının katkısının olduğu kanaatindeyim.. Her sene futbol maçlarında oynanan oyuna ait tartışmalı pozisyonlar ve kabullenilmeyen hakem kararları oluyor. VAR yokluğunda hakemlerin 3 büyükler aleyhine çalamadıkları düdüklerin etkisi VAR mıdır? Dersiniz.