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"VAR ile en çok Bursaspor'un golü iptal edildi"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin:- "Süper Lig'de attığı 5 gol 'VAR' kararıyla iptal edilen Bursaspor bu alanda zirvede"- "21 puanla 11. sırada olan Bursaspor, 'VAR' sistemi olmasaydı, 30 puanla 3. sırada yer alarak şampiyonluk mücadelesi verecekti"

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:42
"VAR ile en çok Bursaspor'un golü iptal edildi"

TBMM (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Süper Lig'de attığı 5 gol "VAR" kararıyla iptal edilen Bursaspor'un bu alanda zirvede olduğunu belirterek "21 puanla 11. sırada olan Bursaspor, 'VAR' sistemi olmasaydı, 30 puanla 3. sırada yer alarak şampiyonluk mücadelesi verecekti." dedi.

Esgin, AK Parti Bursa milletvekilleri Zafer Işık ve Refik Özen ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'de bu sezon hayata geçen "VAR" sistemiyle ilgili düşüncelerini paylaşmak istediğini söyledi.

"VAR" olarak adlandırılan video yardımcı hakem sisteminin, dünyada ve Türkiye'de hakem hatalarını en aza indirmeye yönelik sistem olduğunu belirten Esgin, "VAR" sisteminin; gol, penaltı, kırmızı kart ve ofsayt kararlarının daha doğru verilebilmesi için kullanılan bir sistem olduğunu kaydetti.

Esgin, Anadolu kulüplerinin bugüne kadar uğradığı haksızlıklar sebebiyle büyük ümitlerle desteklediği bu sistemin, ligin ilk yarısının sona erdiği bu dönemde uygulamada ve iletişimdeki sorunlar nedeniyle yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.

"VAR" sisteminin 17 haftada 98 karara etki ettiğini söyleyen Esgin, "VAR kararı ile 24 gol iptal edildi, 16 kırmızı, 23 sarı kart çıktı, 20 kez penaltıya hükmedildi, 7 penaltı kararı iptal edildi." dedi.

AK Parti'li Esgin, Bursaspor'un, "üç büyükler" olarak adlandırılan İstanbul takımlarının dışında, Trabzonspor'un dışında Anadolu'dan şampiyon olmayı başarmış ikinci takım olduğunu bildirdi.

- "En çok golü iptal edilen futbolcu Diafra Sakho"

Mustafa Esgin, Süper Lig'de attığı 5 gol "VAR" kararıyla iptal edilen Bursaspor'un, bu alanda ne yazık ki zirvede yer aldığını belirterek "En çok golü iptal edilen futbolcu ise üç golü 'VAR' nedeniyle sayılmayan Bursaspor'lu Diafra Sakho'dur." diye konuştu.

Bursaspor'un Konyaspor, Rizespor, Başakşehir, Ankaragücü ve Malatyaspor maçlarındaki gollerinin "VAR" sistemiyle iptal edildiğini söyleyen Esgin, "21 puanla 11. sırada olan Bursaspor, 'VAR' sistemi olmasaydı, artı 9 puanla, yani 30 puanla ligin 3. sırasında yer alarak şampiyonluk mücadelesi yapan bir takım olacaktı." ifadesini kullandı.

Esgin, sıkıntının "VAR" sisteminde değil, uygulamasında olduğunu belirtti.

"Türkiye'de ortaya çıkan sorunu, 'VAR' hakemleri ile orta hakemler arasındaki iletişim sorunu ve karar almada sorumluluktan kaçınma olarak değerlendirmekteyiz." diyen Esgin, sisteme karşı olmadıklarını, sadece Türk futbolunun geleceği açısından, yaşanan mağduriyetlerin en aza indirgenerek sistemin sağlıklı ilerlemesinin sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Mustafa Esgin'in konuşması süresince kürsüde Bursaspor atkısı yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:42
  1. ak parti bursa miletvekili
  2. Bursaspor
  3. Mustafa Esgin
  4. VAR sistemi

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