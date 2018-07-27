Vanuatu'daki Yanardağ patladı, herkes tahliye ediliyor

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da yanardağın faaliyete geçmesi üzerine Ambea Adası'nın tüm sakinleri tahliye ediliyor.

BBC'nin haberinde, hafta sonundan bu yana kül püskürten Manaro Vouivolkanı nedeniyle Ambea Adası'nda yaşayan 11 bin vatandaşın, ivedilikle diğer adalara taşınması kararı alındığı bildirildi.

Acil durum yetkilileri, uyarı seviyesinin, yanardağda 'orta derecede bir patlama' olabileceği anlamına gelen 2. kategoriye yükseltildiğini ve adanın eylül ayından bu yana ikinci kez tamamen boşaltılacağını kaydetti.

Manaro Voui'de en son 2015'te patlama meydana geldi. Bu patlama 5 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

Vanuatu, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.