Vanuatu'da 6 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Torba'da yer alan Sola köyünün 105 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 47,7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

6 büyüklüğündeki depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamanın meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattında yer alıyor.







