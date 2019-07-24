VANTSO’dan İHA’ya ziyaret Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla İhlas Haber Ajansı’nı (İHA) ziyaret ettiler.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla İhlas Haber Ajansı’nı (İHA) ziyaret ettiler.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fezvi Çeliktaş, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla İHA Van Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz tarafından karşılananheyetle, bir süregündem ve basının sorunlarını konuşuldu. Karşılıklı sohbetin ardından misafirler diğer ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere ayrıldılar.

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