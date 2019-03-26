0553 313 94 23

Vanlılar Cumhurbaşkanını bekliyor

Van’da binlerce vatandaş, soğuk havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor.

26 Mart 2019 Salı 13:13
Vanlılar Cumhurbaşkanını bekliyor

Van’da binlerce vatandaş, soğuk havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor.


Van Beşyol Meydanı’nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alana gelmesini bekliyor. Miting alanını soğuğa rağmen dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından alana alınıyor.


Van’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 13.30’da vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baba oğulun acı vedası
    1. Baba oğulun acı vedası
    2. "İnsanlığın değerlerinin ayaklar..
    3. Son rakamlar açıklandı! Tehlike büyüyor
    4. Galatasaray'da Türkiye Kupası maçı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen küçükbaş..
    6. Erdoğan: "Yeni projemizle küçükbaş..
    7. "ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan..
    9. "Atatürk olsa ana muhalefettekileri..
    10. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4..
    11. Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim..
    12. Umre ödüllü yarışmaya büyük ilgi
    13. Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru
    14. 12 saniyede 150 TL çaldı
    15. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Paneli
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki..
    17. Türkiye'den Arap ülkelerine çok sert..
    18. Seyir halindeki lojistik kamyonu alev..
    19. Tacikistan’ın dış ticaret hacmi geriledi
    20. Elektrikli bisikletten düşen talihsiz..
    21. Erdoğan’ın gençlik hayali kısa film oldu
    22. TFF’den Eskişehir’e teşekkür
    23. Kasımpaşa'dan "Hello Brother" mesajı
    24. 81 ilden 81 değişik bayrak sergilendi
    25. Dünya Bankası'dan 200 milyon dolar!
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz..
    27. Şırnak'ta bulunan 12 milyon yıllık..
    28. Kaymakam Seyitoğlu’ndan Başkan Çelik’e..
    29. Ebubekir Taşyürek, “Kartal sosyal ve..
    30. "Anlayışımda hizmette siyaset olmaz"
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!