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Vanlılar, “Bahara merhaba konserleri” ile müziğe doyacak

Van’da bu yıl 5.

19 Mart 2019 Salı 15:15
Vanlılar, “Bahara merhaba konserleri” ile müziğe doyacak

Van’da bu yıl 5.si düzenlenen “Shopping Fest 2019” alışveriş festivali kapsamında bir birinden güçlü seslerin sahne alacağı, ‘Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahara Merhaba Konserleri” start alıyor.


15 Mart Cuma günü çeşitli etkinliklerle start alan Shopping Fest 2019 kapsamında, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahara Merhaba Konserleri” ile Vanlılar müziğe doyacak. 19 Mart Salı günü Arabesk müziğin güçlü sesi Özgür Alter ve Vanlı sevilen sanatçı Sinan Suruç sahne alacak. 20 Mart Çarşamba günü ise Vanlı Türk Halk Müziği sanatçısı Metin Barlık’ın birbirinden güzel türküleri seslendireceği konser kent meydanı alanında saat 19.00 da başlayacak. Vanlılar etkinliğe ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek yeni etkinlikler ve sahne alacak diğer sanatçıların ilanı da önümüzdeki günlerde yapılacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:15
  1. sanat
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