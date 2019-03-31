0553 313 94 23

Vanlı seçmenler oy kullanmaya başladı

Van’da yaşayan vatandaşlar yerel seçim için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

31 Mart 2019 Pazar 07:38
Vanlı seçmenler oy kullanmaya başladı

Van’da yaşayan vatandaşlar yerel seçim için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.


31 Mart yerel seçimi için oy kullanacak yaklaşık 652 bin 878 Vanlı seçmen sandık başına gitmeye başladı. Sabah erken saatlerde sandık başına gelen vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Yapılan hazırlıkların ardından sabah 07.00’da başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 16:00’a kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.


Öte yandan 2 bin 273 sandığın kurulduğu Van’da, güvenlik güçleri oy kullanılan okulların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 07:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir yerel seçim sonuçları 2019 Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları | Eskişehir ve ilçeleri yerel seçim sonuçları
    1. Eskişehir yerel seçim sonuçları 2019..
    2. Mardin yerel seçim sonuçları 2019 |..
    3. Kocaeli yerel seçim sonuçları 2019 |..
    4. Tunceli’de oy kullanma işlemi başladı
    5. Elazığ’da oy kullanma işlemi başladı
    6. Van yerel seçim sonuçları 2019 son..
    7. Oy pusulaları ve görevliler böyle taşıdı
    8. Vanlı seçmenler oy kullanmaya başladı
    9. Mersin yerel seçim sonuçları 2019 |..
    10. Bursa yerel seçim sonuçları 2019 Bursa..
    11. Seçim görevlileri ve oy pusulaları..
    12. Balıkesir yerel seçim 2019 son dakika..
    13. Türkiye sandık başında
    14. Jandarma oy pusulaları ve görevlileri..
    15. İşte yurt genelinde seçim havası ve..
    16. Antalya yerel seçim 2019 sonuçları |..
    17. 1 milyon 156 kişi ilk kez oy..
    18. Adana yerel seçim 2019 son dakika..
    19. Manisa yerel seçim sonuçları 2019 |..
    20. 31.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    HAB, Türkiye'ye çağ atlatacak
    HAB, Türkiye'ye çağ atlatacak