Vanlı öğrencilerden Yemen yararına kermes

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Yemen’deki Müslümanlar için kermes düzenledi.

Okul girişinde yapılan kermeste konuşan Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Süleyman Yavuzer, “Öğrencilerimizde toplumsal duyarlılık oluşturmak adına yıllardır kermesler düzenliyoruz. Yaşadığımız coğrafyada, gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak ve öğrencilerimizle birlikte bir şeyler yapmak adına Yemen yararına bir kermes düzenledik. Daha önce de öğrenci ve velilerimizle birlikte Halep, Arakan ve İdlip yararına kermes düzenledik. Orada yaşanan insanlık dramına bir nebze olsun merhem olmaya çalıştık. Daha önce yaptığımız kermeslerle iki tır un, bir tır yiyecek ve giyecek gönderdik. Şu ana kadar yapılan bu kermeslerde yaklaşık 100 milyon TL, STK’lar vasıtasıyla iletildi” dedi.

Bugün dünyanın birçok yerinde kanayan yaralarının olduğunu ifade eden Yavuzer, “Müslümanlar olarak bu insanlık dramına karşı duyarsız kalamazdık. Dolayısıyla mazlum coğrafya olarak adlandırdığımız Afrika’nın yetim çocuğu Yemen yararına çocuklarımızla birlikte düzenlediğimiz bu kermesten elde edilen tüm gelirler Yemen’e gönderilecektir. Bunun yanında okul kantinimizde bugünkü satışlardan elde edeceği tüm karı, Yemen’e bağışlayarak onlarda katkı sundular.Böylece okul olarak şehrimizde bu kermeslerle hem farkındalık meydana getirmeye hem de çocuklarımızı bu gibi olaylara karşı duyarlı olmalarına vesile oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise, Yemen’de yaşanan drama sessiz kalmamak adına böyle bir kermes düzenlediklerini belirterek, “Oradaki kardeşlerimiz yalnız değiller. Onlar için bir nebze de olsa bir şeyler yapmak bizleri mutlu etti” diye konuştular.